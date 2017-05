Ação intensifica combate aos ratos na Praça do Trabalhador

Mais uma etapa da força-tarefa de combate aos ratos na Praça do Trabalhador, no Centro de Goiânia, será realizada nesta terça-feira (9).

Segundo a Prefeitura, o serviço de desratização, que consiste em colocar veneno na área infestada pelos animais, vai identificar os focos e remover a praga. O trabalho segue por 45 dias e obedece cronograma com ações semanais.

Antes desta etapa, foi realizada uma severa limpeza no local para evitar o acúmulo de lixo, um dos atrativos para os roedores.

Reportagem do POPULAR mostrou que a infestação de ratos assusta frequentadores da Feira Hippie aos fins de semana, sendo mais grave o caso da quadra S, que desde setembro do ano passado abriga barracas que estavam na esquina da Avenida Goiás com a Praça do Trabalhador.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg).