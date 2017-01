Ação exige que Estado mantenha policiais 24h em guaritas do presídio de Itumbiara

O Ministério Público está pedindo na Justiça que o Estado de Goiás seja obrigado a manter policiais militares 24 horas nas quatro guaritas externas da Unidade Prisional de Itumbiara, localizada no distrito de Sarandi.

Conforme argumenta o promotor de Justiça Rômulo Corrêa de Paula na ação, protocolada nesta quarta-feira (25), esta é uma medida de urgência, já que o presídio é cercado apenas por uma cerca de alambrado e vem sendo alvo de fugas constantes, assim como da entrada facilitada de drogas e celulares.

Segundo apontado pela própria direção do presídio, nos últimos 12 meses ocorreram 35 fugas do estabelecimento prisional. Além disso, de julho de 2015 a julho de 2016, foram encontrados 2.478 quilos de maconha, 74 gramas de cocaína e apreendidos 156 aparelhos celulares no interior da unidade.

“Como não existe muro ao redor do presídio, qualquer pessoa do povo pode se aproximar do estabelecimento prisional e lançar para o pátio drogas e armas, que serão recolhidos pelos presos que trabalham na parte externa (chamados de cela livre) e inseridos no interior da unidade”, afirma.

Ainda em caráter liminar, é requerido que, além dos policias a serem designados para a vigilância nas quatro guaritas do presídio, sejam mantidos os dois policiais que atualmente estão designados para a guarita de entrada. Em caso de descumprimento é pedida a imposição de multa diária de R$ 10 mil, a ser direcionada, solidariamente, ao governador e ao secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

Situação de risco

Conforme detalhado na ação, em agosto do ano passado foi instaurado procedimento preparatório para acompanhar a ocupação, pela Polícia Militar, das guaritas externas da penitenciária de Sarandi. No entanto, apesar das recomendações e diligências adotadas, o Estado, de acordo com o promotor, segue se esquivando de seu dever legal de fornecer os policiais para vigilância da unidade.