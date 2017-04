Ação dos Correios, MPF e prefeituras goianas busca solução para endereços confusos

Imagina entregar uma encomenda com essas informações: “Rua sem nome, s/n, próximo ao posto de saúde, Caraíba-GO”. Pois é, complicado. É o que os carteiros enfrentam diariamente, um obstáculo que prejudica as entregas em Goiás.

Ruas sem nome, como nesse caso, são mais raras, porém casos de ruas e avenidas com nomes repetidos, sequência desordenada de numeração, ausência de placas indicativas de endereço, tanto nas vias públicas quanto nos domicílios, são muito comuns. Endereços assim podem gerar prejuízos para os moradores, com possíveis atrasos nas entregas e, em muitos casos, até a devolução do objeto ao remetente.

Em busca de uma solução, os Correios, o Ministério Público Federal e as prefeituras trabalham em um projeto de reorganização dos endereços. O foco inicial são 27 cidades com mais de 30 mil habitantes. À empresa, coube o levantamento das inconformidades, que já foi concluído em todos os municípios indicados na lista. Os relatórios com as conclusões foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que cobrou dos prefeitos as medidas necessárias à correção dos endereços e acompanha o andamento das providências solicitadas.

O trabalho, que começou em 2014, já apresenta alguns bons resultados. O primeiro deles foi percebido em Quirinópolis, que teve o endereçamento reorganizado com utilização de numeração em todos os imóveis do município, no 1º semestre de 2014, sendo o embrião desse trabalho.

Goianésia foi a segunda cidade a realizar as mudanças, por meio da elaboração de mapa digital, por uma empresa de Geoprocessamento. Também foi refeita toda a numeração dos imóveis. Outros municípios menores, que não estão na lista dos prioritários, também realizam a regularização dos endereços, como as cidades de Maurilândia e Santo Antônio Da Barra.

As alterações são feitas com base na Cartilha do Plano Diretor de Distribuição postal, que foi elaborada pelos Correios e enviada a todas os prefeitos e presidentes das câmaras municipais do estado. Além de disseminar as regras legais do serviço postal para o crescimento ordenado das cidades, o material oferece subsídio técnico na elaboração de leis municipais sobre endereçamento.