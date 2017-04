Ação distribui 3 mil protetores solares em parques de Goiânia

O Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado neste sábado (8), e uma das ações do Sistema OCB/SESCOOP-GO é a distribuição de 3 mil protetores solares nos parques Flamboyant, Areião e Vaca Brava, em Goiânia.

Os visitantes do Vaca Brava também poderão aproveitar a presença de voluntários da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás (Coopanest-GO), para fazer aferição de pressão e receber orientações sobre saúde e bem-estar.

Campanha

A “Campanha de Combate ao Câncer de Pele”, realizado pelo Sistema OCB/SESCOOP-GO dentro do Dia C 2017, pretende conscientizar as pessoas sobre a importância de proteção solar na prevenção contra a doença. Este que é o tipo de câncer com maior incidência entre os brasileiros e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no País, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Os protetores solares entregues na campanha são fruto de doação feita por uma indústria de cosméticos ao Sistema. A empresa procurou a entidade em reconhecimento à importância do Dia de Cooperar.

O Dia C está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São esses objetivos que vão pautar as ações de responsabilidade social das cooperativas no Dia C 2017 em todo o País. Os ODS estão centrados em cinco temas fundamentais para a humanidade: as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria.

Serviço

- Parque Flamboyant (Jardim Goiás) - das 8h30 às 11h

- Parque Areião (Setor Pedro Ludovico) - das 8h30 às 11h

- Parque Vaca Brava (Setor Bueno) - das 15h30 às 18h