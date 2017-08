Ação conjunta fiscaliza casas noturnas em Goiânia para coibir preços diferentes de homem e mulher

Uma operação conjunta entre Procon Goiás, Procon Goiânia, Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor de Goiás, Vigilância Sanitária Municipal e Guarda Civil Metropolitana, fiscalizou seis casas noturnas em Goiânia e autuou cinco delas no último final de semana (dias 11 e 12).

Entre os objetivos da ação está verificar os preços cobrados para homens e mulheres. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou no mês passado que a cobrança diferenciada é ilegal, por entender que a situação trata a mulher como 'objeto de marketing'.

De acordo com o superintendente do Procon Municipal, José Alício de Mesquita, a fiscalização tem como objetivo inibir a discriminação de gêneros nas relações de consumo. “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Portanto, cobrar preços diferentes é uma prática discriminatória e que afronta o artigo 1º da Constituição Federal, que assegura o exercício dos direitos sociais, individuais e de igualdade”, afirma.

Segundo o Procon Goiás, nos cinco estabelecimentos foram encontradas irregularidades. Eles foram autuados e têm o prazo de até dez dias, a contar da notificação, para apresentar defesa administrativa.

Irregularidades:

– Falta de informação adequada na entrada do estabelecimento, referente aos valores cobrados para acesso às dependências, de modo a garantir a correção, clareza, precisão e legibilidade das informações prestadas;

– Não fixação cartaz ou instrumento equivalente, na entrada do estabelecimento, com informações sobre sua capacidade máxima do evento;

– Não fixação, na entrada do estabelecimento, cartaz ou instrumento equivalente, com informações sobre a existência de alvará de funcionamento, de alvará de prevenção e proteção contra incêndios do estabelecimento ou autorização equivalente, bem como suas respectivas datas de validade;

– Não mantinha, em local visível e de fácil acesso ao público, exemplar do Código de Defesa do Consumidor;

– Não fixava o número de telefone do Procon Goiás em local visível ao público;

– Não fixava placa ou cartaz, com dimensão mínima de 0,20m x 0,30m, em local visível, informando o consumidor do direito previsto na Lei Estadual n° 19.232/2016;

– Não disponibilizava cardápios em braile para o atendimento dos portadores de deficiência visual;

– Expunha ao consumidor produtos impróprios ao uso e consumo, em desacordo com as normas de regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.

As denúncias podem ser feitas por telefone através do Disque Denúncia (151 para Goiânia e (62) 3201-7100/7117 para consumidores que moram no interior do Estado); pessoalmente, na sede do Procon Goiás (na Rua 8, nº 242, Centro de Goiânia) ou nas unidades dos Vapt Vupts e também pela internet no Procon Web, através do link proconweb.ssp.go.gov.br.

Confira aqui a nota técnica em que o Ministério da Justiça recomenda o fim da cobrança diferenciada de ingressos para homens e mulheres.