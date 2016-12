8 perguntas para Raquel Teixeira

1 - As aulas começam no dia 23. A OS vai conseguir fazer as alterações neste prazo? Desde o dia que saiu o resultado eles já estão fazendo essa transição. Vão chegar nas escolas e não vão fazer nenhuma mudança. Na Educação, o sistema é de orientação na área de gestão e administração. Eles vão chegar e vão, talvez, fazer de forma mais rápida o processo seletivo p...