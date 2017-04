78 passam mal após vazamento de amônia em frigorífico da JBS em Campo Grande

Funcionária recebe atendimento médico após vazamento de amônia em frigorífico da JBS no MS

Funcionários de frigorífico JBS foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) na tarde desta quinta-feira (6) em Campo Grande (MS) após um vazamento de amônia ser detectado no local.

O incidente ocorreu por volta das 13h, na casa das máquinas, que fica próximo a um dos alojamentos da empresa. Das 410 pessoas que trabalhavam no local, 72 tiveram sintomas leves de intoxicação e seis, moderados, segundo os bombeiros.

Houve alerta para esvaziar todas as áreas do prédio. No tumulto, alguns funcionários correram para as margens da BR-060, a 400 metros da planta da empresa.

Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros Robinson Moreira, as pessoas se queixavam de dor de cabeça, falta de ar e queimação nas mucosas do nariz e dos olhos. Não houve nenhum caso grave de intoxicação.

De acordo com o coordenador-geral de urgências do município Yama Albuquerque Higa, até o fechamento deste texto, ainda havia equipes médicas no local fazendo a triagem.

Perícia

A Polícia Civil chegou ao frigorífico uma hora após o acidente para investigar as possíveis causas do vazamento, porém a equipe de perícia não foi autorizada a entrar devido ao risco de intoxicação com o gás.

"Havia risco para a equipe de perícia, então, fizemos análises preliminares e na sexta (7) será feita uma perícia complementar. Vamos apurar se houve negligência, sabotagem, se foi um acidente por imprudência de alguém ou não", disse o delegado da Polícia Civil Cléverson Alves dos Santos.

Outro lado

Em nota, a JBS diz que o vazamento "foi rapidamente controlado" e que, por precaução, "a unidade foi imediatamente evacuada".

As causas do episódio estão sendo apuradas pela empresa. "As operações estão temporariamente suspensas até que o local seja liberado pelo Corpo de Bombeiros".

Caso goiano

Em setembro de 2016, um vazamento de amônia em um frigorífico do Grupo JBS, localizado às margens da GO-020, em Senador Canedo, deixou mais de 70 pessoas intoxicadas. À época, o Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu em um cano externo da empresa, porém, o ar contaminado entrou pelas janelas e atingiu os funcionários.