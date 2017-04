425 aprovados no concurso para agente prisional em Goiás são nomeados

A nomeação dos 425 aprovados no concurso para agente de segurança prisional foi publicada na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado. O processo do concurso foi iniciado em novembro de 2014. As provas objetivas, discursivas, testes de aptidão física e o curso de formação ocorreram em 2015 e 2016.

Foram ofertas 305 vagas além de outras 156 para o cadastro de reserva. Agora, os candidatos aprovados terão 30 dias, e mais 30 dias prorrogáveis, para tomarem posse no devido cargo.

O candidato deve consultar o site do portal do servidor de Goiás para se informar sobre a documentação exigida e seguir o passo a passo para tomar posse no cargo, que poderá ser feita em uma das unidades do Vapt Vupt localizadas nos shoppings Buriti e Araguaia ou a da Central do Servidor, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Em seguida ele deverá se apresentar ao Recursos Humanos da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária para começar a trabalhar.