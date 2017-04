400 mil jovens podem ser beneficiados com meia passagem em Goiás

Cerca de 400 mil jovens em Goiás podem ser beneficiados pelo Programa do governo federal Identidade Jovem ou ID Jovem. O documento possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015. Em todo o Brasil, a expectativa é de que 18 milhões de pessoas sejam contempladas.

Para isso, porém, é preciso ter entre 15 e 29 anos e com renda mensal de até dois salários mínimos. É necessário, ainda, ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico para ter direito à meia passagem. Além disso, é assegurado o direito à reserva de duas vagas gratuitas e duas com desconto de 50% em viagens interestaduais em ônibus, trens ou embarcações, depois de já ocupados os dois assentos gratuitos.

Em Goiás o programa será gerido pela Superintendência da Juventude, ligada à Secretaria de Governo (Segov), que criará um Comitê Gestor com a participação de membros (Procon, Segov, MP, ANTT, Defensoria Pública, Conselho Estadual da Juventude, entre outros) que serão responsáveis pela fiscalização e organização do programa.

Segundo o superintendente da Juventude da Segov, Leonardo Felipe, essa é uma ação social de grande importância porque não são apenas os jovens estudantes que são beneficiados, mas também aqueles que estão desempregados e que são empreendedores, que precisam de oportunidades, principalmente em se tratando do momento de crise financeira que o país enfrenta. A proposta é organizar cinco caravanas pelo Estado para promover a divulgação do programa e garantir a adesão.

Exigências

O bilhete de viagem deverá ser solicitado com antecedência de, no mínimo, 3 horas em relação ao horário da partida do ponto inicial da linha, mesmo que o jovem embarque em ponto intermediário do trajeto. A isenção e o desconto correspondem somente ao valor da passagem – taxa de embarque, pedágios e despesas com alimentação são valores cobrados.

O beneficiário não poderá fazer reserva em mais de um horário para o mesmo dia, para o mesmo destino ou para horários e para dias cuja realização da viagem se demonstre impraticável e caracterize domínio de reserva de lugares, em detrimento de outros beneficiários.​ O bilhete de viagem e o bilhete com desconto são intransferíveis.

Download

O aplicativo (app) de celular ID Jovem está disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e IoS. Após o download, é preciso inserir os dados referentes ao jovem beneficiário, de acordo com o CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal. Em seguida, solicitar geração do cartão virtual ID Jovem, que armazenará uma imagem com dados pessoais e um QR Code individual (tipo de código de barras, em imagem 2D, que fica gravado no cartão). Até aqui, é necessário estar conectado à internet.

Com o cartão ID Jovem gerado, ele ficará disponível para utilização pelo próprio aplicativo, mesmo em modo off-line, por 30 dias. Encerrado esse prazo de validade, será preciso emitir novo cartão ID Jovem, quando serão novamente verificados os requisitos exigidos para ser beneficiário do Programa.

Pelo site

O usuário deve acessar o site do Programa e informar seus dados cadastrais, de acordo com o cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Após fornecer as informações, o cartão virtual do ID Jovem será gerado. Ele pode ser salvo como imagem e impresso para utilização. No caso do cartão impresso, é importante que os dados pessoais e o QR Code estejam legíveis, pois poderão ser verificados pelo estabelecimento. Não há necessidade, no entanto, de fazer a impressão em cores ou em papel especial. Para ter acesso aos eventos esportivos e culturais ou gratuidade/desconto nos meios de transportes interestaduais, o jovem tem que apresentar o seu cartão ID Jovem tanto durante a compra do ingresso ou bilhete, quanto na entrada do evento ou no embarque.