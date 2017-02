4 perguntas para Gilberto Marques Neto

1 - O senhor tem noção da estrutura da Amma?

Eu não tenho a mínima noção. Eu recebi o convite do prefeito anteontem (quarta-feira).



2 - Qual é o seu projeto para a Agência?

Eu dependo da aprovação do prefeito do plano de gestão, mas temos inúmeras ideias, como aproveitar os parques para várias finalidades, o projeto fitness que já existe, os treinos funcionais de fitness. As pessoas frequentam academia, mas podem ir para os parques para treinos ao ar livre. Acho que isso é importante. E também peixes nos lagos... Pretendemos ainda fazer um projeto escola, trazendo movimento e eventos para os parques e, quem sabe, até estudar uma parceria com a iniciativa privada para melhorar a infraestrutura. Por enquanto, foi isso que eu pude pensar.



3 - Como pretende contornar a falta de estrutura?

Como disse, não tenho a mínima ideia de como está a Amma hoje. Já recebi algumas sugestões de projetos que podem estar agregando para a Prefeitura, porque não vão depender de investimentos. Seria uma forma de fazer uma parceria aí com..., que eu prefiro não adiantar ainda, porque preciso da aprovação do prefeito.



4 - Qual é a sua relação com o meio ambiente?

Eu já tenho 20 anos convivendo com o meio ambiente por meio dos trabalhos no campo. E a experiência que a gente tem é que o ambiente precisa ser preservado, senão não vamos chegar a lugar nenhum. A gente depende dele para tudo. E a intenção é essa, a gente precisa preservar os nossos recursos e cuidar da beleza da nossa cidade.