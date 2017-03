39 municípios goianos que não possuem nenhum CMEI vão ganhar creches

A secretária estadual de Educação Raquel Teixeira anunciou na tarde desta quinta-feira (2) o apoio do governo estadual, por meio de repasse, na construção de 39 creches em Goiás em cidades que não possuem nenhum Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

Estavam presentes também nessa reunião o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, e o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, e os prefeitos de 39 municípios. A articulação surgiu em uma das reuniões do programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, que traçou um retrato do déficit de vagas na educação infantil em todo o Estado.

De acordo com o levantamento, 90,7% dos municípios goianos têm oferta insuficiente de vagas na educação infantil, e 58,1% dos municípios têm oferta insuficiente de vagas na pré-escola. O custo para manter cada criança hoje em uma creche é de R$ 2,5 mil por mês, mas o governo federal só repassa R$ 350 para tal finalidade, por meio do Fundeb.

Conforme destacou a secretária Raquel Teixeira, embora a responsabilidade pela construção de CMEIs seja das prefeituras, o governo estadual quer subsidiar os municípios a construí-los e a mantê-los. “As creches não existem apenas para que as mães tenham onde deixar seus filhos para que possam trabalhar. As creches existem para que as crianças desenvolvam seu potencial social, suas capacidades cognitivas, para que comecem a se tornar cidadãos”, observou.

A ajuda para construir as creches será com recursos do Cheque Moradia – modalidade Comunitário. O valor do Cheque Comunitário é de até R$ 191 mil. O cheque deve ser usado na compra de materiais para construção. Os prefeitos que, em até 30 dias, apresentem a documentação necessária para que a parceria entre governo estadual e prefeitura possa se consolidar.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) auxiliará a Agehab na condução da parceria e construção das creches. Cada unidade abriga entre 80 e 120 crianças, e tem em média 460 metros quadrados. O prazo estimado para construção das creches é de oito meses. As creches que serão construídas em parceria com as prefeituras dos 39 municípios seguirão esse padrão.