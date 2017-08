3 perguntas para Pamela Helena de Oliveira Amaral

A advogada comenta que após ser repreendida antes pelo desembargador Eugênio Cesário, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 18ª Região ficou muito constrangida e envergonhada com a situação. Reforça que já usou roupas semelhantes em outras audiências e não enfrentou oposição. Ela não descarta fazer uma denúncia no órgão de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).