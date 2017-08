3 perguntas para Andrea de Melo

1 - Algumas pessoas apoiaram a atitude do motorista em tentar atropelar o agente de trânsito. Esses posicionamentos não te assustam? Sinceramente não me assusta, acho que é um senso comum, de pessoas que não sabem realmente julgar o que estão falando. Porque se fossem eles, com certeza teriam outra postura. Tem o jeitinho brasileiro, depois, quando não consegue, ...