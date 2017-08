3 perguntas para Alexandre Magalhães

O presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) fala sobre a assistência que tem sido prestada às vítimas do acidente no Parque Mutirama e que não há previsão para a reabertura do parque.

Diomício Gomes

"Não temos uma data definida para a reabertura do Mutirama. Somente quando atendemos todas as demandas” - Alexandre Magalhães, presidente da Agetul