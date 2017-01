28 mil famílias estão em cadastro por casa

A Prefeitura de Goiânia diz que a área pública desocupada no Parque Atheneu dará espaço a moradias populares, entretanto, os beneficiados serão sorteados a partir do cadastro por moradia do município, que tem cerca de 28 mil inscritos, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh). No ano passado, 9 mil famílias cadastradas conseguiram financiar a cas...