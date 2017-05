2ª fase da operação contra fraudes no concurso de delegado em Goiás cumpre 13 mandados

Atualizada às 11h15.

Deflagrada a segunda fase da operação contra fraudes no concurso de delegado substituto da corporação. A ação acontece na manhã desta quinta-feira (4). Serão cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e condução coercitiva em Goiânia e na região do entorno do Distrito Federal.

Segundo a polícia, a organização criminosa cobrava de R$ 120 mil a R$ 365 mil por vaga. A polícia disse que os envolvidos são de famílias ligadas ao Poder Judiciário e influentes em Goiânia.

A quadrilha também é suspeita de praticar irregularidades em processos seletivos de outros estados. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (DERCCAP).

Cinco pessoas foram presas durante a primeira fase da operação, em março deste ano, logo após a aplicação da segunda fase da prova do concurso. Na época, um dos detidos era o responsável por aliciar os inscritos.