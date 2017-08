15 serviços serão oferecidos pela Prefeitura no Mutirão na região do Jardim Itaipu; confira

A sexta edição do Mutirão da Prefeitura de Goiânia será realizada neste fim de semana na região do Jardim Itaipu, na capital. A estrutura montada para o evento foi erguida na Rua 52 com a Rua Vieira Santos, na divisa do Conjunto Esmeralda e Residencial Itaipu.

Segundo a administração municipal, 15 serviços nas áreas da saúde, educação, direitos humanos, jurídico, meio ambiente, assistência social, emissão de documentos, orientações jurídicas e serviços de urbanização e infraestrutura serão oferecidos no Mutirão. No sábado (26), o horário de atendimento será das 8h às 17h. Já no domingo (27), das 8h às 12h.

Os setores Madre Germana, Residencial Campos Dourados, Setor das Esmeraldas, Residencial Itaipu, Residencial Itaipu I, Jardim Itaipu, Residencial Real Conquista, Residencial Ana Clara, Conjunto Baliza, Setor Cristina, Setor Andrea Cristina, Condomínio Amim Camargo, Jardim Ipanema, Setor dos Dourados, Setor Garavelo B, Setor Maria Celeste, Setor Grajaú, Setor Linda Vista, Condomínio Marlene, Conjunto Privê das Oliveiras e Oriente Ville serão atendidos no evento.

Confira a relação dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Goiânia no Mutirão:

Atende Fácil

Todos os serviços prestados nas lojas físicas do Atende Fácil estarão à disposição da população nos dois dias do evento. Os interessados poderão solicitar parcelamentos dos impostos municipais, como IPTU, ISS e ISTI, consultar e abrir processos, emitir guias de pagamentos e ainda cadastrar a senha pessoal para acesso ao programa Alvará Fácil.

Assistência Social

No estande da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) os moradores da região Sudoeste terão como se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que oferece acesso aos programas sociais do governo federal. A pasta disponibilizará também um espaço da beleza com serviços de design de sobrancelhas e corte de cabelo, além de quatro computadores que serão utilizados para aulas de noções básicas de informática.

Atividades culturais

Brinquedos, como pula-pula, touro mecânico e barca estarão disponíveis para as crianças da região do Jardim Itaipú. Além das brincadeiras, os moradores também poderão assistir apresentações culturais.

Correios

Uma parceria com os Correios vai garantir a inscrição de interessados no Cadastro de Pessoa Física (CPF). A estatal também disponibilizará aos moradores da Região do Jardim Itaipú os serviços do Banco Postal Itinerante, como consultas de saldos, extratos, solicitação de empréstimo e aquisição de consórcios e títulos de capitalização.

Direitos Humanos

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) oferecerá serviços de emissão da primeira ou segunda via de Registro Geral (RG), por intermédio de parceria com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), além da Identidade Jovem (ID Jovem) e Carteira de Estudante.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) oferecerá consultas de vagas nas unidades educacionais, solicitações de transferências de escolas municipais e de Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e pinturas faciais, além da distribuição de 1,9 mil mudas e sementes para produção de hortas em pequenos espaços a partir da reutilização de garrafas pets.

Habitação

Durante o Mutirão, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) realizará o cadastramento de famílias no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. Além disso, será feito a atualização dos dados das famílias já inscritas e orientações sobre a regularização fundiária de loteamentos de Goiânia.

Meio Ambiente

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) disponibilizará 1,5 mil mudas de árvores nativas do Cerrado, por intermédio do Programa Plante a Vida. O órgão ambiental do município também realizará oficinas de educação ambiental, registros de denúncias, consultas e andamentos de processos, orientações sobre licenciamento e fiscalização e feira para adoção de animais, resultado de uma parceria entre Amma e a ONG Sette Vidas.

Orientação jurídica

No estande da Procuradoria-Geral do Município os moradores terão acesso a serviços jurídicos, como divórcio, pensão alimentícia, guarda de crianças e adolescentes, retificação de registro civil, pagamentos de tributos e orientação sobre processos em andamento na Prefeitura de Goiânia.

Saúde

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vão oferecer atendimentos de vacina contra influenza, HPV, meningite, hepatite b, tétano, difteria, febre amarela, além de consultas com dermatologista sobre câncer de pele e nutricionista. Na ocasião, a população poderá realizar a mediação do Índice de Massa Corporal (IMC), aferição de pressão arterial, teste de glicemia para avaliação de diabetes. Os cidadãos receberão orientações sobre a participação popular na gestão da Saúde, orientações sobre serviços da Vigilância Sanitária, atendimentos de prevenção ao câncer de mama, exposição educativa do Centro de Zoonoses, curso de primeiros socorros oferecido pelo Samu e combate ao aedes aegypti.

Sine Municipal

Nesta edição do Mutirão, a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) também foi ampliada pelo Sine Municipal. Dessa vez, a unidade poderá emitir até 300 documentos, graças a uma doação de kits com coletores de impressões digitais, webcams e leitores de assinaturas digitais do Ministério do Trabalho à Prefeitura de Goiânia. Sem confeccionar nenhuma CTPS nos últimos quatro anos, apenas nos mutirões da gestão do prefeito Iris Rezende já foram emitidos cerca de 500 documentos. Além disso, durante a frente de serviços, o cidadão pode ter acesso a informações a respeito das vagas que são divulgadas diariamente no portal da Prefeitura de Goiânia.

Guarda Municipal

As crianças que participarem do Mutirão e visitarem o estande da Guarda Civil Metropolitana (GCM) serão orientadas sobre a prevenção ao uso de drogas pelos agentes do Programa Anjos da Guarda. Os guardas municipais farão a segurança do local com 60 homens, realizará apresentações com a banda de música da corporação e promoverá um trabalho recreativo de interação com as crianças.

Trânsito

Agentes de educação para o trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) realizarão atividades com crianças da região.

Procon

Servidores do Procon Goiânia vão orientar a população sobre os direitos do consumidor e também registrarão denúncias sobre violação do Código de Defesa do Consumidor.

Previdência

Técnicos do Instituto de Previdência Social do Município (IPSM) vão esclarecer os servidores da Prefeitura de Goiânia sobre aposentadorias, pensões e auxílios doenças.