11 perguntas para Felisberto Tavares

1 - Como o senhor chegou a essa decisão? Quando fiz uma avaliação de que as coisas aqui não estavam andando como tínhamos planejado e conforme merece uma secretaria desta importância. Em um primeiro momento, o prefeito disse que não era para sair, porque é adaptação. Mas me incomoda muito estar num lugar e não ver as coisas transformando de acordo com o que se planejou...