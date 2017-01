10 mil viagens de bike em 1 mês

O sistema de bicicletas públicas compartilhadas em Goiânia completará um mês na próxima sexta-feira com a expectativa de ultrapassar a marca de 10 mil viagens. A procura é tanta que, aos domingos, dia de maior demanda, usuários enfrentam espera em algumas estações. Serviço conta com a adesão de mais de 3 mil pessoas cadastradas e a população pede ampliação do projeto recé...