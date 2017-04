Último dia de vacinação contra influenza para idosos em Goiânia

Com menos de 8% do público alvo desta semana imunizado, termina nesta sexta-feira (28) a campanha de vacinação contra influenza para os idosos. A ação teve início no dia 24 e foram aplicadas cerca de dez mil doses. A população deste grupo é de 127.724 e a meta é que 90% dessa parcela seja atingida. Portanto, o grupo deve continuar procurando as unidades de saúde nas semanas seguintes à campanha.

O vírus influenza, causador da gripe sazonal, infecta principalmente pessoas vulneráveis como os idosos, o que os tornam expostos às complicações da doença respiratória que leva a internações hospitalares, morbidade e a mortalidade havendo a necessidade de controle e tratamento. A forma mais eficaz de prevenir é a vacinação. A vacinação em idosos está amplamente associada à redução das internações devido às doenças cardíacas, cerebrovasculares, pneumonia ou influenza e do risco de morte a elas relacionado.

A estratégia de vacinação por grupos visa minimizar as filas e otimizar o atendimento aos grupos prioritários. As pessoas devem se organizar e acompanhar em quais dias a vacina estará disponível para o perfil em que se enquadra. A população deve ficar atenta já que, além de datas específicas para cada perfil de pessoa, a vacina contra a gripe está disponível em 37 postos de saúde. Segundo o superintendente em Saúde, Robson Azevedo, “enquanto algumas unidades oferecem apenas doses contra a Influenza, outras continuam com o serviço de vacinas de rotina", destaca. Em 12 salas da capital é possível encontrar todas as vacinas, tanto as de rotina quanto as contra a gripe. Os postos de vacinação funcionam de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.