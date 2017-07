Última vistoria apontava falta de engenheiro responsável pela manutenção, afirma Crea-GO

A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), responsável pelo Parque Mutirama, foi notificada, em janeiro deste ano, a apresentar responsável técnico pelos brinquedos, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO).

Em nota sobre o acidente na unidade da Prefeitura de Goiânia na tarde desta quarta-feira (26), o Crea-GO afirmou realizar fiscalização e vistorias anuais em parques de diversão em todo o Estado.

“A última vistoria realizada no Parque Mutirama foi em 26 de janeiro de 2017, onde foi constatada a inexistência de profissional da engenharia responsável pela manutenção dos equipamentos eletromecânicos. Na mesma data, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) foi notificada para apresentar ao Crea-GO novo responsável técnico pelos brinquedos do parque”, diz a nota.

Segundo o Crea-GO, o Conselho recebeu em março um ofício no qual a Agetul solicitava “prorrogação de prazo para regularização a qual seria feito via Processo Seletivo Simplificado”.

O edital foi publicado no dia 9 de junho de 2017 e prevê a contratação de analistas em obras e urbanismo, nas modalidades de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica em caráter temporário. Os novos profissionais serão responsáveis pela coordenação e planejamento de atividades de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do Parque. O certame ainda está em andamento.

“O Crea continua aguardando posicionamento da Prefeitura de Goiânia/Agetul quanto ao envio dos nomes dos novos profissionais da área tecnológica que vão assumir a responsabilidade técnica dos brinquedos”, conclui a nota.

O acidente

Um acidente na tarde desta quarta-feira (26) deixou 11 pessoas feridas, sendo nove crianças e dois adultos, no Parque Mutirama, na Avenida Contorno, no setor Central, em Goiânia.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Patrick Nowak, contou que as vítimas estavam em um brinquedo giratório, conhecido como Twister, e há a suspeita de ruptura no motor central. Alguns ocupantes foram ejetados.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) auxiliaram no resgate das vítimas. Testemunhas afirmam que uma idosa teria tido um dos membros amputados no acidente, mas ainda não há confirmação sobre o caso.