Ônibus sai da pista, cai em barranco e mata sete pessoas em rodovia no Paraná

Para a PRF, uma das causas do acidente teria sido o excesso de velocidade, já que o veículo trafegava a 100 km/h, sendo que no trecho do acidente, a velocidade permitida era de 40 km/h

Reprodução/PRC

Local onde aconteceu o acidente