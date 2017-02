Ônibus pega fogo e trecho da BR-060 é interditado

Um incêndio em um ônibus, que fazia a linha Guapó/Goiânia, deixou um trecho interditado da BR-060, entre Abadia de Goiás e Goiânia, na manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava sendo levado para reparos quando pegou fogo no meio do trajeto, na altura do km 168. No ônibus, estavam apenas o motorista e um mecânico, que não sofreram ferimentos.

Segundo o motorista, ele teria notado, pelo retrovisor, que a traseira do ônibus estava em chamas. A partir daí, parou o veículo e tentou conter o fogo com o extintor do veículo, sem sucesso. Ele então teria ligado para o Corpo de Bombeiros, solicitando socorro. Enquanto isso, o fogo se alastrou por todo o ônibus e tornou a rodovia intransitável.

Cerca de 40 minutos após a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido e a rodovia liberada. O ônibus teve perda total.