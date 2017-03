Um ônibus pegou fogo nesta segunda-feira (20) enquanto trafegava pela BR-153, em Itumbiara, no Sul do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu que havia fumaça nas rodas traseiras do veículo.

Ele conseguiu parar no acostamento e retirar todos os passageiros antes das chamas se propagarem. O ônibus ficou totalmente destruído, mas ninguém se feriu.