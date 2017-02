Duas pessoas ficaram feridas após um ônibus desgovernado bater em um carro, no bairro Portugal, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21).

Após o acidente, o veículo ainda colidiu em uma residência. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestam atendimento as vítimas, que eram ocupantes do carro.

De acordo com a corporação, não havia passageiros no ônibus.