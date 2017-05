Ônibus de cantor sertanejo tomba deixando um morto e sete feridos

Um pessoa morreu e sete ficaram feridas após o ônibus do cantor sertanejo Robson Souza tombar e cair dentro do Arroio Grande, em Candelária (RS), no Vale do Rio Pardo, por volta das 6 horas deste domingo (14). As informações são do G1 Rio Grande do Sul.

Conforme a polícia, o ônibus trafegava pela ERS-400, quando bateu nas laterais de uma ponte e tombou, na altura do km 11.

O motorista relatou às autoridades que o veículo ficou sem freio na descida da rodovia e ele perdeu o controle.

Um dos feridos foi levado para o Hospital de Santa Maria em estado grave, enquanto os outros seis sobreviventes foram encaminhados ao Hospital de Candelária.

A esposa de um deles disse ao G1 que falou rapidamente com o marido instantes depois do acidente. "O Fernando conseguiu me ligar através de um telefone de um caminhoneiro que passava na faixa, viu o acidente e emprestou o telefone pra ele. Ele só me relatou que eles tinham sofrido o acidente, que estavam bem, que ele estava com falta de ar e caiu a ligação. Não consegui mais falar com ele", lamentou Franciane Moura.