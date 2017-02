Ônibus bate em mureta de proteção na BR-153 e deixa 15 pessoas feridas

Um ônibus interestadual bateu contra a mureta de proteção na BR-153, no km 125, entre Goiânia e Anápolis, no fim da manhã desta segunda-feira (27). Pelo menos 15 pessoas ficaram levemente feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do veículo. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e também por equipes de resgate da concessionária Triunfo Concebra.

Devido ao acidente, parte da via sentido Anápolis ficou interditada provocando um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros.