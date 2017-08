Índio diz que foi agredido por estar descalço em shopping de Goiânia

Uma suposta agressão a um homem indígena por seguranças do Terminal Rodoviário de Goiânia, na noite de segunda-feira, está sendo investigada pelo 1º Distrito Policial de Goiânia. As imagens do sistema interno de segurança do shopping que integra o complexo comercial foram entregues ao delegado Isaías Pinheiro, que acompanha o caso. De acordo com ele, a gravação mostra...