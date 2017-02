Índio é expulso de ônibus por motorista em Morrinhos; veja vídeo

Atualizada às 14h34

Um indígena da tribo Xavante foi expulso por um motorista de um ônibus em que viajava próximo ao km 619 da BR-153, no trevo de acesso a município de Morrinhos, no Sul de Goiás, na manhã desta terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele caminhou cerca de nove quilômetros até o posto da PRF para pedir ajuda alegando que havia sido vítima de discriminação por parte do motorista do ônibus.

O índio, de 28 anos, informou à polícia que o condutor, sem nenhum motivo aparente, parou o veículo na beira da rodovia e pediu para olhar a passagem dele. O motorista teria afirmado que tanto o bilhete como a carteira de passe livre do índio, eram documentos falsos.

O indígena disse ainda que o motorista exigiu que ele descesse do ônibus dizendo que “lugar de índio é na aldeia”.

Segundo a PRF, o índio possui direito ao passe livre não por ser indígena, mas por se enquadrar no perfil do Programa Passe Livre do Governo Federal. Ele tem direito ao passe livre por ser uma pessoa com deficiência, já que tem apenas uma das mãos.

A polícia não conseguiu abordar o ônibus e o indígena será levado à delegacia Civil de Morrinhos para prestar depoimento e registar ocorrência antes de seguir viagem.