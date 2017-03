"É um tremendo equívoco", diz advogado de ex-vereador preso após concurso

O advogado Tito Amaral, defensor do ex-vereador de Palmeiras de Goiás, Magno Marra Mendes, nega participação dele em fraude no concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás. "Vai ser demonstrado que isso é um tremendo equívoco", afirmou.

Magno Marra Mendes foi preso ontem, após sair da prova de segunda etapa do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás. Ele é investigado desde que o resultado da primeira etapa, quando a alta nota dele levantou suspeitas de outras candidatos.

Amaral passou parte da manhã desta segunda-feira (13) reunido com o ex-vereador na carceragem da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio (DIH), onde Mendes está preso. Ao advogado, o ex-vereador negou envolvimento em qualquer tipo de fraude.

"Ele disse que realmente acertou as questões objetivas (da primeira etapa). Ele fez a prova discursiva e diz que tem certeza que vai ser aprovado. Essa segunda prova vai demonstrar a vocação para a polícia que ele tem", disse Amaral.

De acordo com o defensor, Mendes quer colaborar com as investigações. "Ele é o maior interessado que a polícia investigue profundamente", diz. O ex-vereador, segundo o advogado, se mostra confiante e que tudo vá se resolver, mas está extremamente preocupado em relação à repercussão que está tendo com o nome dele.