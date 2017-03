É grave estado de saúde de piloto de avião que caiu em canavial em Goiás

Atualizada às 14h03.

É grave o estado de saúde do piloto, Angelo Speckel Baldicera, de 27 anos, do avião agrícola que caiu, na BR-080, próximo à Barro Alto, na região Central do Estado, na manhã desta terça-feira (7). A vítima foi encaminhada em um helicóptero do Corpo de Bombeiros ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

Segundo a unidade médica, o homem estava sem a documentação e por conta disso ainda não foi identificado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião se chocou contra a linha de transmissão de energia elétrica e caiu dentro de um canavial.