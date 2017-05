É grave estado de saúde de mulher atacada com pauladas e fogo em Jataí

É grave o estado de saúde da mulher que teve as partes íntimas do corpo queimadas em Jataí, na região sudoeste do Estado. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (25). Ela foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital.

Segundo a unidade de saúde, a mulher está em uma UTI de queimados, em estado grave, e respira com ajuda de aparelhos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Agnaldo Coelho, algumas testemunhas já foram ouvidas, no entanto, nenhuma que pudesse ajudar na elucidação do caso. O autor das agressões não foi preso.

O delegado informou que a mulher foi agredida a pauladas na cabeça e teve partes do corpo queimadas. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até um hospital de Jataí, e, diante da gravidade do caso, transferida para Goiânia. O delegado disse ainda que pediu um exame de corpo de delito pra saber se a mulher sofreu também abuso sexual.