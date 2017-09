É grave estado de saúde de jovem que teve perna amputada em acidente no lago de Palmas

O estado de saúde de Crislaine Pereira de Sousa, 21 anos, que foi vítima de um acidente com uma lancha no último sábado (2), continua grave, mas estável. A informação é da Secretaria de Saúde (Sesau).

Conforme a Sesau, a jovem está sedada e entubada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP). Ela passou por uma cirurgia de amputação na perna esquerda ainda no sábado.

Caso

Conforme o relato de uma amiga da vítima ao Jornal do Tocantins, ela e Crislaine teriam descido da lancha para nadar no lago, mas ao retornar à embarcação a vítima foi puxada pela hélice. O resgate e primeiros socorros foram prestados na Praia da Graciosa. Ela foi levada para o HGP.

A Polícia Militar (PM) testemunhas disseram que o piloto da lancha, Humberto Pereira, teria arrancado a embarcação quando a jovem subia. Ao contrário deste relato, ao Jornal do Tocantins, Pereira disse que dava a ré devagar no veículo para estacionar em um local mais fácil para as jovens retornarem a lancha.

A Secretária de Segurança Pública (SSP) informou que ele prestou depoimento na tarde deste domingo, 3. A pasta disse ainda que um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do acidente. A Marinha também instaurou um inquérito foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades.