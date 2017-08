‘É dever do juiz manter o decoro na audiência’, afirma desembargador em nota sobre roupa de advogada

“Deveria este julgador ter se omitido, ter sido avestruz, ter oferecido essa pequena cota de contribuição para a esculhambação geral em que está se transformando o estado brasileiro, tudo em nome do populismo barato e irresponsável? Era para ter deixado a doutora participar do julgamento de camiseta?”.

Foi assim que o desembargador Eugênio José Cesário Rosa se posicionou quanto ao caso da advogada Pamela Helena de Oliveira Amaral, que foi repreendida por ele em uma audiência que correu na última quinta-feira (17).

Na nota emitida pelo magistrado nesta sexta-feira (18) sobre o ocorrido, Cesário reafirmou que a advogada estava de camiseta, descrevendo como “uma roupa de cima, de malha ou outro tecido fino e colado, composta por duas alças finas, sem mangas e sem gola”.

Para justificar a atitude de repreendê-la, o desembargador citou um episódio que ocorreu no Rio de Janeiro, quando advogados pediram para serem dispensados de terno e gravata, pedido este que foi negado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que definiu que a formalidade de trajes para a realização de atos judiciais solenes deveria ser mantida.

Cesário também citou outras normas quanto às vestimentas exigidas dos advogados, informando que, naquela situação, não poderia ser “meio juiz”. “Não vim ao Judiciário – regiamente pago pela sofrida sociedade brasileira – para ser meio juiz. Embora aprecie bermuda e camiseta no recôndito do minha casa, jamais compareci a qualquer tribunal, muito menos a este em que sirvo à sociedade, sem ter em vista quem sou, uma vez nele. O mesmo vale para os prestigiosos advogados. Lei é para todos”, afirmou.

O desembargador acrescentou que, no caso das testemunhas, nunca deixou de ouvi-las em detrimento de suas vestimentas. “Acrescento ainda que, por outro lado, jamais – jamais mesmo – deixei de ouvir uma parte ou uma testemunha – por seus trajes modestos ou mesmo displicentes, como já li ter acontecido alhures. Neste país de imensa pobreza, tal exigência não faz sentido”, completou. Leia abaixo a nota na íntegra.

O caso

A advogada Pamela Helena de Oliveira Amaral, de 33 anos, foi repreendida pelo desembargador Eugênio Cesário devido às roupas que vestia durante uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho em Goiânia. O momento foi gravado em vídeo por pessoas que participavam da sessão.

Pamela contou que ficou “extremamente constrangida” com a postura e que usava um macacão (e não uma camiseta, como afirmado pelo desembargador), em especial por ter uma filha e a amamentava até dois meses atrás, utilizando a vestimenta para facilitar na alimentação.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) publicou duas notas de repúdio no site do órgão. A instituição considerou que “por conta de um julgamento pessoal e desarrazoado, o magistrado inviabilizou que a advogada fizesse uso da Tribuna para a defesa dos interesses de seu constituinte”.