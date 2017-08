Uma árvore de grande porte caiu em cima de dois carros da rua T-28, no setor Bueno, em Goiânia. Na queda, a fiação elétrica também foi atingida. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da corporação está no local pra retirar o tronco e os galhos da rua. Testemunhas disseram que o motivo da queda seria porque a árvore “estava podre.” Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.