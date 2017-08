Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro e deixou a Avenida Anhanguera com a Goiás, no setor Central, em Goiânia, sentido Novo Mundo, parcialmente interditada. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da corporação foi acionada para retirar o tronco e os galhos de cima do veículo. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. Os motoristas devem procurar rotas alternativas para não se depararem com o trânsito conturbado.