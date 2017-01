Árvore cai na BR-153, ônibus bate em caminhão e uma pessoa morre

Um homem de 34 anos morreu na noite de sábado (21), durante um acidente entre um caminhão e um ônibus no km 161 da BR-153, em Campinorte, no norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais foram acionados para verificar uma informação de que havia caído uma árvore sobre a rodovia. Durante o deslocamento, eles souberam que com a queda da árvore, havia ocorrido um acidente.

Segundo a PRF, quando viu a queda da árvore, o motorista de um caminhão, de 56 anos, freou e o condutor do ônibus, de 33 anos, que seguia atrás do caminhão, não conseguiu parar.

No ônibus, dois passageiros ficaram feridos, sendo que um deles teve a perna amputada e o outro ficou com escoriações nas pernas. Um outro passageiro morreu. O motorista do caminhão não sofreu lesões.