Após o início da chuva na tarde desta quinta-feira (27), em Goiânia, uma árvore caiu em cima de um carro nas imediações da Praça A com a Avenida Anhanguera, no setor Campinas, De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia ocupantes dentro do veículo, mas ninguém se feriu.

Por conta da queda, partes dos galhos e do tronco estão no meio da pista e por isso o local está parcialmente interditado. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) já foi acionada para remover a árvore.