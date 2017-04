Áreas verdes de Goiânia recebem ação contra febre amarela

A Vigilância em Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou nesta segunda-feira (3), um trabalho de bloqueio vetorial em todos os parques, reservas e áreas verdes do município. O primeiro local a ser avaliado será a região do Parque Zoológico e Lago das Rosas, no setor Oeste.

Na ação, caso sejam identificados, haverá captura de mosquitos silvestres dos gêneros Haemagogus e Sabethes, vetores que podem transmitir a febre amarela. As amostras serão encaminhadas para o laboratórios da Zoonoses de Goiânia para análise.

Além dos parques e áreas verdes, as regiões domiciliares próximas a estes locais também serão monitoradas e caso sejam encontrados vetores da doença, o material passará por testes laboratoriais.

Além das espécies silvestres serão realizadas ações de controle vetorial e captura do Aedes Albopictus, mosquito também considerado vetor da febre amarela.

Zoológico de Goiânia tem restrição, relembre o caso:

Na quinta-feira passada (30), o zoológico de Goiânia foi parcialmente interditado após a confirmação, através de exame, da morte de um macaco por febre amarela. A medida terá duração de 30 dias.

O primata morreu no início deste mês e foi o primeiro caso deste ano na capital. O material coletado foi encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) que atestou positivo para febre amarela. A prefeitura vai encaminhar as amostras a laboratórios de Brasília e São Paulo para novas análises.