“Área peculiar não será afetada”, diz executivo

O diretor da Minas PCH, Walter Pinheiro, disse que as áreas mencionadas pelos moradores locais (salina e bebedouro), onde encontra-se a citada fonte de água sulfurosa, “não serão atingidas pelo empreendimento, estando a jusante das estruturas e do barramento”.Pinheiro afirmou que, apesar de não estar na área diretamente afetada pela PCH Cachoeira do Meia Ponte, duran...