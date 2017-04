Zoológico de Goiânia perde até 80% do público

Funcionários que trabalham nas duas portarias do Zoo Gyn, o parque zoológico de Goiânia, no Lago das Rosas, Setor Oeste, estimam que neste domingo, dia de maior visitação ao local, apenas cerca de mil pessoas foram até o espaço público. O número é 20% da média vista nos domingos, de cerca de 5 mil pessoas. A explicação é a restrição de entrada no parque desde a última ...