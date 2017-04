Vagas temporárias na Páscoa têm queda de 10% neste ano

Karina Ribeirokarina.ribeiro@opopular.com.brMenor volume de vagas temporárias e com pouquíssimas perspectivas de efetivação. Esse é o cenário amargo da Páscoa deste ano, uma das datas comemorativas mais aguardadas para quem busca emprego ou ganho de renda extra. Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Goiás (Seceg), foram preenchidas 2 mil vagas temporárias em todo o Estado, 10% a menos que o ano passado e 50% inferior se comparado a 2014. Para piorar, o período de contratação encolheu, e muito. Tradicionalmente esses funcionários permaneciam numa indústria ou comércio por 45 a 60 dias – atingindo agora, no máximo, 30 dias. “E existem muitos que só vão começar nessa semana. E o pior desse cenário todo é que, além disso, só um funcionário muito diferenciado deve ser efetivado”, diz o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg), Eduardo Amorim. A contenção de gastos com mão de obra é tão visível que basta observar as parreiras de chocolates nos corredores de supermercados. Em anos de economia robusta, era comum a presença de promotores de venda, este ano, são poucos. “Eles sumiram”, afirma o presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Nelson Alexandrino. Ele calcula que as parreiras de chocolate, que são formadas entre as gôndolas dos supermercados, encolheram pela metade. Essa é a perspectiva dos estabelecimentos de médio e pequeno porte, porque os pequenos vão trabalhar com produtos mais simples. “Aí é mais caixa de bombons”, afirma. Ele alerta que neste ano, muitas indústrias nem contrataram profissionais para montar o suporte onde são colocados os produtos. “Os supermercadistas que tiveram que fazer”, explica.