TRE reprova as contas de dezoito partidos

Dezoito partidos em Goiás tiveram as últimas prestações de contas reprovadas pela Justiça Eleitoral, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Os dados mostram que quatro siglas tiveram as contas aprovadas com ressalvas e nove nem prestaram contas, como determina a lei. Os números se referem aos últimos julgamentos feitos pelo TRE, e abrange dados de 2009 a 2014. A mai...