Tesouro Direto bate recorde em volume

Uma das opções de investimentos para o dinheiro sacado do FGTS, as aplicações no Tesouro Direto chegaram ao recorde de R$ 2,47 bilhões em janeiro. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou ontem, o número de operações (221.316) e de novos investidores ativos (21.632) também foi recorde. O total de investidores ativos alcançou 423.431, o que representa crescime...