Suspeito diz que foi ameaçado

Rafael Rodrigues da Rocha foi preso pela Polícia Militar (PM), na noite da última sexta-feira, em um apartamento no setor Jardim Belo Horizonte, Aparecida de Goiânia, com munições de calibre .40 e um colete a prova de balas. As informações da PM são de que ele é suspeito de ter executado o casal Andressa Cristina Marçal Souza, de 16 anos, e o atual namorado dela, Uenio Lei...