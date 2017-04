Sistema permitiu benefício até 9,8 vezes o valor do salário

Conforme o POPULAR mostrou no mês passado, a forma atual de calcular os quinquênios dos servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) permite, por exemplo, que um advogado sênior com R$ 4,3 mil de salário base receba R$ 24,1 mil somente com estes benefícios. Em outro caso, um auxiliar de serviços especiais com R$ 1 mil de vencimento base recebeu 9,8...