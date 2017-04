Simplificação: Novas regras aumentam busca do FCO

Com 16 dias após entrar em vigor, as mudanças anunciadas pelo governo federal no acesso aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) começam a apresentar resultados. Segundo consultores de mercado de Goiânia, a simplificação das regras, a ampliação do limite de captação de R$ 300 milhões para R$ 400 milhões e a queda na taxa de juros fez ...