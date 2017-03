Relator da PEC diz que decisão cabe à Casa

O deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) é o relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 3.548, chamada de PEC do Teto dos Gastos, projeto do Executivo que limita despesas do governo estadual por dez anos. O nome de Sebba foi anunciado ontem pelo líder do governo, deputado Francisco de Oliveira (PSDB), e não causou nenhuma surpresa. Sebba faz parte do grupo de deputados qu...