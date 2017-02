Reforma da Previdência exige mais que em países ricos

Se aprovada nos termos atuais, a reforma da Previdência vai colocar o Brasil entre os países com regras mais rígidas para aposentadoria. Pela proposta do governo, quem contribuir por menos de 25 anos não terá direito a se aposentar mesmo que alcance a idade de 65 anos.Em outros países é possível se aposentar com tempo menor de contribuição, mas o benefício pode ser menor que...