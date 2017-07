Queimadas: O risco que vem dos canaviais

O uso do fogo em plantações de cana-de-açúcar é uma técnica rudimentar, que remete aos séculos passados. Apesar de toda tecnologia nos dias atuais, as queimadas em canaviais continuam comuns em Goiás, principalmente no tempo de seca, e têm causado problemas ambientais e sociais, como o acidente ocorrido no último domingo em Santa Helena, que matou três pessoas e deixo...